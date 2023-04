Cantieri aperti a Druogno

Lavori in corso in paese. Sono due, in particolare, i cantieri operativi in questi giorni a Druogno, con l’amministrazione guidata dal sindaco Marco Zanoletti che ha programmato la realizzazione di un marciapiede lungo la statale 337, nel tratto compreso tra la casa parrocchiale e la deviazione che porta al cimitero. “È un intervento che rientra nel programma di lavori di viabilità -spiega il primo cittadino-, per migliorare la sicurezza stradale e abbattere le barriere architettoniche e il costo è interamente coperto da fondi statali: si tratta di circa 150 mila euro”.

Le opere sono prossime alla conclusione ma c’è anche un altro cantiere che procede: quello che riguarda lo stabile che ospita al piano terra l’ufficio turistico, accanto alla chiesa. Qui l’amministrazione comunale intende compiere un’importante riqualificazione del fabbricato, per renderlo più funzionale. I lavori, in questo caso, dovrebbero terminare entro la fine di aprile, così da potere poi inaugurare i locali ristrutturati prima dell’inizio dell’estate.