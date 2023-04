Villa, deposito distrutto da un incendio

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola giovedì pomeriggio, intorno alle 16, in via Gorva a Villadossola, per un incendio di un deposito adibito a ricovero per animali.

Una squadra è intervenuta con due automezzi, un'autopompa e un'autobotte, per spegnere le fiamme che hanno interamente interessato il ricovero in legno e lamiera che ospitava galline e conigli, messi al sicuro dal proprietario prima dell'arrivo dei soccorsi.

I vigili del fuoco, accertato che non vi erano bombole di gas all'interno, hanno potuto lavorare in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita.