Via crucis del venerdì santo proposta da Comunione e Liberazione

Partirà da Borgata Castanedo, alla periferia di Domodossola, venerdì prossimo la “Via Crucis del Venerdì Santo”, che da diversi anni viene organizzata dal movimento di Comunione e Liberazione secondo la forma espressamente voluta e indicata dal suo fondatore, Monsignor Luigi Giussani.

“Proprio da una sua frase, che descrive la vita cristiana come un 'ricominciare ogni giorno' e da un brano di un discorso di Papa Francesco trae ispirazione il volantino di invito che CL sta distribuendo in questi giorni -spiegano gli organizzatori-. Gli stessi due brani, insieme a un dipinto di Caspar David Friedrich, sono il contenuto del 'Volantone' di CL, lo strumento di meditazione che il movimento pubblica ogni anno sia a Natale che a Pasqua”.

L’appuntamento è fissato per le 20,15 di venerdì 7 aprile a Domodossola, in Borgata Castanedo, raggiungibile percorrendo la Circonvallazione Dalla Chiesa fino ad imboccare via Di Vittorio, in direzione di Bognanco. Il cartello indicatore della località si trova a metà di via Di Vittorio. “Da lì -precisano i promotori della Via Crucis- il cammino di preghiera e meditazione, accompagnato da brani del Vangelo, testi di don Giussani e di Charles Péguy e canti della tradizione, imboccherà l’antica mulattiera che conduce a Vagna, per concludersi nella chiesa di San Brizio. In caso di maltempo, tutta la celebrazione si svolgerà all’interno della chiesa parrocchiale di Vagna”.

(Credits foto don Giussani sito ufficiale di CL)