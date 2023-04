Soms, presentazione del libro 'Le follie di Caligola'

Presentazione del libro 'Le follie di Caligola' di Roberto Riccioli venerdì 7 aprile alla Soms di Domodossola. L'appuntamento è alle ore 20:45 presso lo Spazio Contemporaneo in Via Teatro 1.

Il romanzo trae spunto dalle vicende dell'imperatore romano conosciuto come Caligola che, in un delirio di onnipotenza pretendendo di essere venerato come una divinità, nomina Console il proprio cavallo. Incredibilmente il cavallo, per volere degli Dei adirati nei confronti di Caligola, inizia a parlare con arguzia e brillantezza dimostrandosi un politico saggio e scaltro, tanto da spodestare dal trono lo stesso Caligola e diventare a sua volta imperatore. una trama avvincente che saprà incuriosire il lettore.