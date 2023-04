Sanità: preoccupazione dei sindacati per le mancate riforme

Venerdì 7 aprile, alle 11, nel Salone “Pia Lai” Cgil, in via Pedrotti 5 a Torino, si terrà la conferenza stampa unitaria di Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Fials, Nursind, Nursing Up.

"Le segreterie regionali - spiega una nota dei sindacati - esprimono profonda preoccupazione per il sistema di gestione regionale della sanità che non vuole riformarsi e che ancora oggi continua a proporre l'inaccettabile leitmotiv di immolare il personale per mere logiche di bilancio".

E' questo il motivo della sospensione del tavolo di confronto con il presidente della Regione Cirio, nella giornata di lunedì 3 aprile, al grattacielo della Regione Piemonte.

“Abbiamo dovuto constatare che la maggior parte delle Aziende Sanitarie piemontesi hanno perpetrato anche nell'anno 2022 il risparmio di decine di milioni di euro destinati alle assunzioni di personale”, dichiarano Massimo Esposto (Fp Cgil), Alessandro Bertaina (Cisl Fp), Antonio Di Capua (Uil Fpl), Daniele Baldinu (Fials), Francesco Coppolella (Nursind), Claudio Delli Carri (Nursing Up).

“Nel contempo, le stesse Aziende hanno continuato a esternalizzare i servizi sanitari, disinteressandosi completamente ai processi di reinternalizzazione indicati dagli accordi regionali a salvaguardia della gestione pubblica e della spesa di denaro pubblico”.

Per i segretari regionali “c’è il rischio che le risorse economiche nazionali, destinate alle assunzioni di personale sul territorio, vengano veicolate per altre finalità come per l'anno 2022; l'aumento contrattato e dovuto del 4% del DL Calabria sui tetti di spesa (più di 20.000.000 di euro) non ancora garantito alle Aziende; graduatorie che non vengono utilizzate e lasciate scadere; disinteresse per la stabilizzazione dei precari inseriti nel Milleproroghe; Anarchia delle Aziende o incapacità di governance politica dell'assessorato alla Sanità? O tutte e due? Sono domande che proiettano più di un chiaro di luna sul futuro della nostra sanità pubblica regionale”.

Questi sono alcuni dei punti che le Segreterie regionali illustreranno durante la conferenza stampa di venerdì.