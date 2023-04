Il Piedimulera prepara lo sprint finale; quasi salva la Juventus Domo

Vigliano, Dufour Varallo e Bianzè. Un calendario non del tutto proibitivo per un Piedimulera che cerca di restare agganciato al gruppo play out. Le prossime tre avversarie dei gialloblu sono certo alla portata degli ossolani, capaci di fermare sul pari la Pro Novara (agli ossolani manca però un rigore netto non concesso) e battere Arona e Omegna.

Certo i ragazzi di Porcu non possono sbagliare se vogliono affrontare gli spareggi.

Bene la Juventus Domo che si è tolta dalla bagarre con la vittoria interna sulla Chiavazzese. Successo raccolto grazie ai gol di Pesce e della Cabrini family.

Ai granata, che hanno recuperato anche Soncin, servono almeno 3 punti per garantirsi la sicurezza. Alla ripresa giocheranno in casa del Ceversama, squadra ormai tranquilla e posizionata alle spalle della zona play off; poi riceveranno il Valduggia, che pure non ha più nulla da chiedere al campionato; infine andranno a Novara contro la Sparta che al momento non è del tutto salva.

Classifica: Bellinzago 70; Pro Novara 65; Trino 55; Arona 45; Ceversama 42; Feriolo 39; Omegna, Valduggia 38; Chiavazzese 36; Juventus Domo 35; Sparta 33, Dufour Varallo 32; Valdengo 31, Bianzè 23; Piedimulera 22; Vigliano 2.