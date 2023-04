Appuntamento per i più piccini domani pomeriggio a Folsogno. Sabato 8 aprile, dalle 14.30, nella graziosa frazione di Re, verrà infatti organizzata una simpatica caccia all’uovo: un pomeriggio divertente per tutti i bambini. È previsto un omaggio per tutti i partecipanti. Per la caccia all’uovo è richiesta la presenza di almeno un genitore/adulto per minore partecipante.