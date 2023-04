Non nel mio nome

dall’articolo pubblicato su Eco-Risveglio del 30 Marzo 2023 (pagina 24), apprendiamo del suo entusiasmo per il recente accordo di cooperazione militare tra la Svizzera e la NATO, rafforzato dall’acquisto da parte del paese elvetico di 28 aerei F-35. Nella sua dichiarazione, lei considera la collaborazione militare di un paese neutrale al blocco NATO come un evento “storico che avrà anche ricadute in Italia”, specificando più oltre che l’evento è storico perché “si inserisce nel quadro della modifica degli assetti europei” conseguenti alla guerra in Ucraina. L’accordo le risulta altresì vantaggioso, perché gli F-35 verranno prodotti in Italia ed inoltre “la maggiore cooperazione militare tra Italia e Svizzera apre la strada a ricadute sui territori di confine”, come conseguenza della “possibilità di esercitazioni congiunte e di cooperazione nelle zone montane di contatto tra i due paesi”. Onorevole Borghi, noi riteniamo semplicemente agghiaccianti il suo entusiasmo e le sue dichiarazioni! In un momento così drammatico per le popolazioni Ucraine e Russe, vittime delle logiche di potenza che contrappongono i vari “blocchi”, entusiasmarsi per l’accrescimento della capacità militare del proprio blocco di appartenenza, per di più a discapito di un paese neutrale, ci sembra pura follia. La Svizzera è sede di organizzazioni internazionali importanti e, soprattutto, neutrali. Se la Svizzera verrà attratta nel blocco NATO, chi garantirà l'imparzialità di quelle organizzazioni? E come non capire che queste logiche militariste non fanno altro che rilanciare la corsa ad armarsi anche nei blocchi avversari, in un rincorrersi senza fine? E che pensare di sconfiggere militarmente l’avversario comporta immani sacrifici per le popolazioni coinvolte nel conflitto, avvicinandoci pericolosamente alla minaccia nucleare? Onorevole Borghi, lei è senatore della Repubblica e politico di lungo corso, certamente saprà che gli F-35 sono cacciabombardieri, con spiccate funzioni di attacco di profondità in territorio “nemico” e predisposti al trasporto di bombe atomiche: cosa hanno a che fare con la nostra Costituzione che “ripudia la guerra” come strumento di soluzione delle contese? Ma forse la risposta si può trovare nel seguito dei suoi ragionamenti. Lei evidenzia che queste costosissime armi di morte verranno costruite in Italia (a Cameri su licenza americana) e che l’accordo di cooperazione Svizzera-NATO porterà ricadute economiche positive nel nostro territorio, laddove si svolgeranno “esercitazioni congiunte e di cooperazione nelle zone montane di contatto tra i due paesi”. Vedremo quindi esercitazioni militari al passo del Gries o a quello di San Giacomo in val Formazza, con ricadute economiche nei nostri rifugi alpini che ospiteranno i militari impegnati? Fuori da ogni sarcasmo, è proprio questa la logica che noi condanniamo fermamente: quella che trova nella rincorsa alle armi e le inevitabili guerre (altrimenti perché armarsi?) una fonte di profitto e di regolazione degli interessi economici mondiali. Il profitto economico, questa è la vera ragione di ogni guerra e non l’inganno del patriottismo o di chissà quali valori. Il profitto economico che, ovviamente, va a beneficio di quel 1% più ricco del mondo, mentre agli altri rimangono le morti, lo strazio dei corpi e dei rapporti affettivi. Onorevole Borghi, lei siede in Parlamento perché democraticamente eletto e quindi ha il diritto di esercitare il suo mandato come meglio ritiene, ma sappia che, per le tematiche di cui sopra, non in nostro nome!