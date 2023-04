Tantissimi i fedeli per la processione del Giovedì Santo FOTO

Tantissima gente ieri sera ha partecipato a Domodossola alla Messa in Coena Domini e alla processione del Giovedì Santo con il Santissimo Sacramento. Ieri per la prima volta dopo la pandemia del Covid è tornato l'invito del parroco allo scambio del gesto di pace. Dopo la messa, iniziata alle 20.30, la parrocchia ha aperto le porte della chiesa per il corteo con le fiaccole, racchiuso in un ostensorio un'ostia consacrata ed esposta alla pubblica venerazione della città.

La processione con centinaia di partecipanti è sfilata nelle vie per giungere nel piazzale della chiesetta dell'ospedale, dove i fedeli sono stati invitati a pregare per i malati ricoverati in ospedale; è poi seguita la benedizione con il Santissimo Sacramento.

La processione è stata guidata dal parroco, da don Giuseppe Ottina e da don Giacomo Bovio, e accompagnata dalla banda, dai rappresentanti delle associazioni di volontariato, combattentistiche e d'arma, dalle donne in costume, dal sindaco Lucio Pizzi e da alcuni rappresentanti della giunta .

Nella Messa della Cena del Signore con la lavanda dei piedi il parroco ha lavato i piedi a dodici bambini e bambine della prima Comunione.

La funzione, animata dalla corale parrocchiale, è stata molto partecipata e sentita. Dal parroco un invito a diventare uomini e donne eucaristici. “L'Eucarestia -ha detto don Barone- è il testamento che Gesù ci lascia in questo Giovedì Santo: è quel suo corpo spezzato, quel sangue versato che ci insegna a metterci al servizio per fratelli, a lavarci i piedi gli uni gli altri a non ad alzare le armi. Nell'Eucarestia c'è il nutrimento della pace del cuore. Nell'Eucarestia -ha proseguito- si rivela l'amore di Dio nel presente e nel futuro che ci dona la forza per cambiare il mondo. Che i grandi del mondo coloro che hanno in mano le sorti dell'umanità ascoltino Gesù e i successori di Pietro che hanno invocato la pace, perché si fermi questa mano omicida. In un mondo coperto dalle ombre della guerra, lasciamoci conquistare da un'amore così grande e diventiamo uomini e donne di pace, eucaristici ”.

Al termine della processione dopo la benedizione finale è stato distribuito dai sacerdoti ai fedeli un panino benedetto. Questa sera alle 20.30 si svolgerà la Via Crucis al Sacro Monte Calvario.