Sanità, risalgono le assunzioni nel 2022. Cirio smentisce i sindacati: “Tutto il nostro impegno dopo 10 anni di blocco”

Una smentita secca, perentoria. Alberto Cirio e Luigi Icardi, presidente e assessore alla Sanità della Regione Piemonte, rispondono così ai sindacati che questa mattina li avevano accusati di non avere un vero e proprio piano per la sanità piemontese.

Cirio e Icardi snocciolano i numeri

E nel rigettare la ricostruzione fatta da Cgil, Cisl, Uil, Fials, Nursind e Nursing Up, Cirio e Icardi snocciolano i numeri: nel 2022 il saldo tra uscite ed assunzioni con contratto a tempo indeterminato è positivo di ben 914 unità. Si tratta del dato più alto dal 2018 a oggi. Il primo in positivo dopo la pandemia. E non solo.

La Regione rivendica gli sforzi messi in campo per stabilizzare il personale assunto durante il periodo Covid: a oggi sono già state assunte 600 professionisti su 1.137 totali, più della metà. Le stabilizzazioni - promettono dalla Regione - verranno progressivamente completate con lo scadere dei contratti originari.

"Problema che si trascina da oltre dieci anni"

"E' abbastanza paradossale che si chieda di risolvere in meno di un anno, questo è il tempo trascorso da quando l’emergenza pandemica ha mollato la stretta, difficoltà strutturali come le liste d'attesa, l'affollamento dei pronto soccorso o la carenza di personale in sanità che si trascinano da più di dieci anni" affermano Cirio e Icardi. Governatore e assessore, pur ribadendo la volontà di mettere in campo ogni sforzo possibile per cambiare marcia e risolvere i problemi, sottolineano però come il Covid abbia aggravato una situazione pregressa di dieci anni di totale immobilismo.

"Il 2022, che pure in parte è stato ancora segnato dall’emergenza pandemica, segna già un primo cambio di passo" proseguono Cirio e Icardi.

Avviato percorso di stabilizzazione dei precari

D'altra parte la Regione Piemonte è stata la prima in Italia ad avviare un percorso di stabilizzazione di una parte del personale a tempo indeterminato reclutato in tempo di pandemia. Per altro torna positivo dopo cinque anni anche il saldo del turn over del personale medico: nel 2018 nel rapporto tra entrate e uscite mancavano 53 medici, nel 2019 tredici, nel 2020 trentatré e nel 2021 ventisei. Nel 2022, invece, il saldo è tornato positivo per 10 unità. Un'inversione di trend minima, ma simbolica.

“Sappiamo che la strada è ancora lunga", concludono il presidente e l’assessore, "ma l’impegno e il metodo iniziano per la prima volta a dare i loro frutti”.