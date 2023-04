Scuola, Valle e Sarno (Pd): “Cirio taglia i sussidi a studenti e famiglie”

“Nel Bilancio regionale che andremo a discutere la prossima settimana ci sono pessime notizie per studenti e famiglie piemontesi”. Lo hanno scritto Daniele Valle e Diego Sarno del PD.

“Già lo scorso anno era stato coperto solo il 20% delle richieste relative ai voucher scuola e oltre 70mila famiglie idonee non percepirono il sussidio. Quest’anno non potrà che andare peggio. Il capitolo relativo agli assegni di studio per trasporto, libri ed ampliamento del POF, rivolti alla scuola pubblica, passa da 7 milioni e 771mila euro del 2022 agli attuali 6 milioni e 471mila. Sul capitolo relativo agli assegni di studio, iscrizione e frequenza, che riguarda gli studenti delle paritarie, nel 2022 avevamo 6 milioni e 210mila euro, sul 2023 sui prevede di stanziarne 4 milioni e 314mila. Complessivamente parliamo di una riduzione di circa 3,2 milioni, più del 20%. Non solo: con un’inflazione all’8% lasciare invariati i fondi regionali vuol dire comunque far diminuire le risorse, ma se si operano tagli così massicci si colpiscono duramente le nostre famiglie e il mondo della scuola. In Consiglio regionale chiederemo che vengano quanto meno ripristinati gli stanziamenti dell’anno passato. Peraltro, a ogni bilancio assistiamo ai tagli alle paritarie, alla denuncia da parte delle opposizioni che i soldi sono insufficienti, infine, in sede di assestamento, ecco il colpo di magia che fa tornare i soldi mancanti. Questa volta cerchiamo di evitarci la pantomima: non perdiamo tempo e stanziamo subito i soldi necessari”.