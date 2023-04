Le previsioni meteo per il ponte di Pasqua

Dopo una giornata freddina, temperature in aumento per Pasqua. "La progressiva rimonta del campo di pressione sul Mediterraneo occidentale garantisce condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, anche per le giornate di Pasqua e Pasquetta" si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte.

SABATO 8 APRILE 2023

Nuvolosità: al primo mattino irregolarmente nuvoloso, con addensamenti localmente compatti sul Cuneese e foschie anche dense sulle pianure orientali; successivo rapido rasserenamento già in mattinata. Nel corso del pomeriggio locali annuvolamenti sulle creste alpine nordoccidentali e sulla fascia appenninica, velature in transito sul Piemonte settentrionale. Precipitazioni: possibili deboli piovaschi residui nella notte fino al primo mattino sul Cuneese, con quota neve sui 1300 m. Zero termico: in graduale aumento fino a 2000 m. Venti: deboli o localmente moderati da nord in montagna con locali rinforzi sulle creste alpine settentrionali e in val d'Ossola; in pianura deboli, variabili al mattino e in rotazione da est nel corso del pomeriggio.

DOMENICA 9 APRILE 2023

Nuvolosità: cielo sereno sui rilievi alpini con locali cumuli in formazione dalle ore centrali; altrove fino al primo mattino per lo più nuvoloso, con nubi in progressiva attenuazione. Foschie sulle pianure fino all'alba. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in aumento sui 2100 m, sui settori alpini fino a 2200 m. Venti: in montagna moderati da nord, in pianura al mattino deboli da est e calmi o deboli variabili nel pomeriggio.

LUNEDI’ 10 APRILE 2023

Nuvolosità: cielo soleggiato o parzialmente nuvoloso, per transito di velature compatte. Addensamenti in graduale aumento nel corso del pomeriggio sul settore appenninico e sui rilievi alpini di confine. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in rialzo fino a 2600 m. Venti: al mattino da nord in montagna, moderati sulle Alpi e deboli sull'Appennino, dalle ore centrali flussi in rotazione da ovest sui settori alpini e da sud sulla fascia appenninica. In pianura calmi o deboli variabili con locali rinforzi da sud sul Piemonte sudorientale dal pomeriggio.