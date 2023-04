L'oratorio domese organizza la grigliata di Pasquetta, un appuntamento che da alcuni anni è ormai una tradizione. Nell'area davanti all'edificio di via Montegrappa, dotata anche di una tensostruttura, si svolgerà il pranzo.

L'inizio lunedì 10 aprile sarà alle 12.30. Al costo di 20 euro per adulti e 15 per bambini: sarà possibile gustare costine, pollo, salsiccia, patatine. Il pasto comprende anche un panino, insalata e acqua. È necessaria la prenotazione in oratorio o in casa parrocchiale.