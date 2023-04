Veglia Pasquale in Collegiata, un 17enne riceve battesimo, comunione e cresima FOTO E VIDEO

Ieri sera, in Collegiata a rendere ancora più preziosa e carica di significato la Veglia pasquale è stato il conferimento a Luciano Sarni, un domese di diciassette anni, dei sacramenti dell’iniziazione cristiana Battesimo, Comunione e Cresima.

I suoi genitori scelsero di non battezzarlo per lasciare a lui, un domani, la decisione di abbracciare la fede cristiana.

“Con il passare degli anni mi sono accorto sempre di più che mancava qualcosa nel mio cuore - ha detto Luciano al termine della celebrazione - , era come se fossi nato con questo dentro di me. Poi mi sono rivolto alla Chiesa e, anche tramite letture filosofiche e insegnamenti dei miei professori , ho conosciuto il cristianesimo e ho capito che questa era la vita che volevo”.

Luciano vuole seguire gli ideali della Chiesa e con la fede divenire un uomo forte e capace e ha un grande sogno, impegnarsi per collaborare alla costruzione di un mondo migliore.

La scelta di divenire cristiano di un giovane nella Veglia di Pasqua ha riempito di gioia e commozione i fedeli che ieri hanno gremito la chiesa. In prima fila il padrino e la madrina del Battesimo e della Cresima, i nonni Edgardo Sarni e Fiorella Gasberti.

Don Vincenzo Barone, che ha presieduto la celebrazione, ha parlato di un prezioso dono per la comunità.

Nella notte della Veglia di Pasqua Cristo «è passato» alla vita vincendo la morte; è la celebrazione del «passaggio» in Dio attraverso il Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia. Chi riceve il Battesimo nella Veglia pasquale per antica tradizione viene chiamato catecumeno. In altre parole, i catecumeni sono gli adulti che diventano cristiani abbracciando il Credo come proposto dalla Chiesa. “Colui che viene istruito”, perché prima di essere ammessi a ricevere i Sacramenti (Battesimo, Eucaristia e Cresima) devono compiere un cammino catechetico e di discernimento che dura due anni.