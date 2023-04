Santa Maria Maggiore, a Pasquetta torna 'S…cova l’ova'

Anche quest'anno per Pasqua Santa Maria Maggiore offrirà iniziative per grandi e bambini per arricchire il soggiorno o la visita di chi sarà in Valle Vigezzo per le festività. A Pasquetta torna ma con regole rinnovate regole 'S…cova l’ova', il gioco per bimbi fino a 12 anni, che accompagnati dai propri genitori prenderanno parte ad una vera e propria caccia all'uovo

Lunedì 10 aprile il centro storico di Santa Maria si trasforma nuovamente nell’originale palcoscenico di un appuntamento tradizionale per la località vigezzina. Saranno decine le uova posizionate negli angoli più nascosti del paese cercati da centinaia di bimbi. Previsti riconoscimenti per tutti e un premio speciale per chi riuscirà a trovare l'ovo d’oro.

A partire dalle ore 10 nel Parco di Villa Antonia ogni bambino riceverà un sacchetto da riempire di uova: per la caccia avranno a disposizione 90 minuti . Quest’anno i bimbi saranno suddivisi in gruppi in base all’età (da 0 a 5 anni, da 6 a 8 anni e da 10 a 12 anni) e non potranno raccogliere più di 5 uova a testa.



Ogni gruppo potrà cercare le uova – che saranno numerate – solo nella propria area di riferimento, che verrà indicata al momento della distribuzione dei sacchetti. I ritardatari dovranno attendere all’esterno del Parco di Villa Antonia la partenza di tutti gli altri bambini. Gli organizzatori raccomandano ai genitori di seguire le indicazioni che verranno fornite, in particolare chiede di non cercare né raccogliere uova in aiuole fiorite o vasi di fiori. È assolutamente vietato cercarle prima dell’inizio della manifestazione.

La riconsegna dei sacchetti sempre nel Parco di Villa Antonia è prevista alle ore 11.30. Tutti i partecipanti riceveranno un ricordo della giornata, i tre bimbi (uno per ogni categoria di età) che troveranno l’uovo d’oro vinceranno un premio speciale. Per aderire all'iniziativa è prevista un'offerta minima di 1 euro.

Tutti i dettagli www.santamariamaggiore.info