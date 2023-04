Da maggio aumentano le corse tra Briga e Domodossola per i frontalieri

Molti lavoratori frontalieri pendolari utilizzano il treno delle ore 5.58 del mattino da Domodossola per raggiungere Briga e il treno delle ore 17.22 di sera da Briga per rientrare a casa. Per questo dal 1 maggio BLS metterà a loro disposizione un ulteriore collegamento senza fermate intermedie per ciascuna delle due fasce orarie.

I treni circoleranno nei giorni lavorativi nel Canton Vallese dal lunedì al venerdì mattina e sera, saranno sospesi nel mese di agosto e tra Natale e Capodanno. (Orario online bls.ch/orario). Al treno delle ore 5.58 del mattino da Domodossola per raggiungere Briga seguirà un treno alle ore 6.02 per raggiungere Briga alle ore 6.35. Al treno delle ore 17.22 di sera da Briga per rientrare a Domodossola seguirà un treno alle ore 17.34 per rientrare a Domodossola alle ore 18.09. Con i treni supplementari l’offerta di posti nell’ora di punta di questi collegamenti ferroviari molto utilizzati sarà aumentata di un terzo e i pendolari potranno distribuirsi meglio fra i servizi con orari ravvicinati. Nelle stesse date un nuovo treno partirà da Domodossola alle ore 18.18 per raggiungere Brig alle ore 18.43.

“L’offerta supplementare sul Sempione -spiega l'azienda ferroviaria- è possibile perché BLS sta mettendo in circolazione i nuovi treni MIKA, pertanto, nel complesso, al momento sono disponibili molti più treni. A Brig saranno quindi stazionati due treni NINA a quattro carrozze, con cui BLS potrà coprire i nuovi collegamenti. I collegamenti supplementari sono finanziati dall’Agenzia della Mobilità Piemontese e dal Canton Vallese”.