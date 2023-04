Terremoto oggi in Campania, scossa nei Campi Flegrei: paura a Pozzuoli

(Adnkronos) - Scossa di terremoto in Campania, nei Campi Flegrei, alle 5:54 di oggi. Di magnitudo 2.7, si è verificata a 3 km di profondità. A comunicarlo l'Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia). Come si legge sul profilo Facebook di Pozzuoli, "l’Osservatorio vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.7 ± 0,3 localizzato in zona Solfatara-Pisciarelli. Il sisma si è prodotto alle 5;54, ora locale, alla profondità di 2,7 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree costiere".

"Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale e dei volontari della Protezione Civile - si legge ancora - Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

Protezione Civile: 081/18894400".