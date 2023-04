Workshops di canto e improvvisazione vocale di Losone: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni ai workshops di canto e improvvisazione vocale del Festival internazionale Voci audaci, che si terranno dal 29 giugno al 2 luglio 2023 presso la fabbrica di Losone (via Locarno, 43), con insegnanti internazionali per corsi per tutti i livelli.

L’arte di improvvisare cantando in gruppo, è il fulcro dei workshops che hanno ospitato in 20 anni di attività, grandi insegnanti in questa disciplina.

Per chi non ha ancora esperienza e vuole intraprendere l’arte dell’improvvisazione canora, ABC Impro canto, con Costanza Sansoni, Italia, che da anni conduce corsi e seminari di canto e movimento (Canticorpi) anche in campo terapeutico, per acquisire confidenza nei confronti dell’arte dell’improvvisazione canora.

Con Oskar Boldre, Italia, sarà possibile approfondire le tecniche per Condurre le Circlesong, improvvisazioni corali guidate, in cui il coro esegue le varie proposte del conduttore. Boldre, direttore artistico di Voci Audaci e dei cori Goccia di Voci e Ancore d’aria, è docente da lungo tempo ed ha elaborato un suo metodo per le orchestrazioni vocali.

Body music, canto e gestualità delle danze brasiliane con Charles Raszl, docente brasiliano e performer in numerosi festival tra Europa, Asia, Africa e Sud America, spazia nella sua ricerca tra musica corporea e danze tradizionali brasiliane (coco, frevo, samba e “capoeira").

Dalla spumeggiante collaborazione, nata nel 2020 proprio a Voci Audaci, Oskar Boldre e Charles Raszl si sono uniti per proporre Afro/Brasil songs, un workshop per tutti, in cui s'imparano divertendosi, canti provenienti da Africa e Brasile, di facile apprendimento, accompagnati da movimenti e semplici figure di bodypercussion.

Sono invece già esauriti i posti dei corsi, diretti dall’insegnante statunitense Rhiannon.

Le lezioni si terranno in italiano e inglese, poche parole, molta musica.

Per info e iscrizioni 076 433 68 38 oskarboldre@tiscali.it

Info più dettagliate su www.organicoscenaartistica.ch