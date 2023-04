FinPiemonte ha un nuovo direttore generale: è stato nominato Mario Alparone

Finpiemonte ha un nuovo direttore generale. Il cda della finanziaria regionale ha infatti proceduto all’insediamento del nuovo consigliere, Antonio Salvi, ordinario di Finanza all’Università di Torino, nominato da Regione Piemonte lo scorso 31 marzo. Tornato così nella sua composizione completa, il Consiglio ha quindi nominato all’unanimità il direttore generale della Società, Mario Alparone, selezionato all’esito di una rigorosa procedura pubblica.

Alparone, che entrerà in servizio entro il mese di maggio, vanta una multiforme esperienza in ambito dirigenziale, dal mondo bancario a quello della sanità: laureato all’Università Commerciale Luigi Bocconi, ha ricoperto ruoli di Direttore Generale di aziende sanitarie in Piemonte e in Lombardia. Ha lavorato presso Price Waterhouse Coopers Consulting, Credito Italiano, Banca Monte dei Paschi e Banca Steinhauslin.



Il presidente Michele Vietti, a nome di tutta FinPiemonte, ha dato il benvenuto al neoconsigliere, dicendosi certo che la sua competenza e professionalità saranno preziose per la gestione della Società e ha espresso la propria soddisfazione per la nomina del nuovo direttore generale, che pone fine ad un lungo periodo di transizione. Il presidente Vietti ha ringraziato il direttore generale uscente Mariateresa Buttigliengo per la sua collaborazione come temporay manager in questa delicata fase interinale. Vietti ha concluso dichiarando che la società si trova ora: "nelle condizioni di poter affrontare al meglio le sfide della nuova programmazione dei fondi strutturali europei e della sempre più stretta collaborazione operativa con Regione Piemonte".





Massimiliano Sciullo