Caccia alle uova a Rumianca

Caccia alle uova sabato pomeriggio in frazione Rumianca di Pieve Vergonte. L'iniziativa dedicata ai bambini è stata proposta dal Comitato San Giovanni.

I piccoli partecipanti, dopo essere stati divisi in base all'età, sono partiti dal circolo e indirizzati in diversi luoghi della frazione attraverso vari indizi sotto forma di indovinelli. L'ultima indicazione riportava tutti al luogo di partenza dove i partecipanti hanno ricevuto un uovo di cioccolato con sorpresa. A seguire c'è stata la merenda per tutti.

“Soddisfatti dalla numerosa partecipazione -così il Comitato- ringraziamo coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento, che oltre ad intrattenere i bambini, ha lo scopo di far conoscere la frazione”.

Il prossimo appuntamento è la festa di San Giovanni in pineta in programma dal 23 al 26 giugno che ritorna quest'anno a pieno regime.