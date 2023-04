I tifosi della Pro Patria fanno gli auguri a Gianni Piaceri

’'Buon compleanno a Gianni Piaceri (Villadossola, 12 aprile 1947), uno dei portieri più forti e amati della storia biancoblù, protagonista del campionato di Serie D annata 1974-75, chiuso con la promozione che ci portò al ritorno in C. Stagione in cui Gianni giocò da titolare inamovibile, con 33 presenze e subendo solo 15’’.

Lo si legge oggi su ‘’Bustocco.it’’, sito dei tifosi della Pro Patria, squadra che oggi milita in serie C.

A decenni di distanza i tifosi bustocchi non si sono dimenticati di Gianni Piaceri, che definiscono ‘’portiere forte fisicamente, reattivo, colpo d'occhio, pronto nelle uscite, abile nel neutralizzare i rigori, una vera e propria sicurezza per tutta la squadra. Per mezzi tecnici, fisico e qualità, il portiere biancoblu a cui si può paragonare in tempi più recenti è stato Stefano Tacconi. Amato dalla tifoseria, anche per il suo particolarissimo vezzo di appoggiarsi al palo oppure aggrapparsi alla rete anche per diversi minuti, quando la squadra attaccava. Vezzo che teneva anche quando gli avversari avevano palla a centrocampo’’.

Un ricordo che credo a Gianni farà Piacere e che noi ovviamente rilanciamo sul nostro sito.