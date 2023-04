Scomparsa di Chiara Dellapiazza, dopo le ore di angoscia e paura è il giorno dei ringraziamenti

“Grazie di cuore a tutti!”. I genitori di Chiara Dellapiazza, la ventinovenne caduta in un vallone sopra l'abitato di Cosasca il pomeriggio di Pasquetta e ritrovata sana e salva ieri pomeriggio, vogliono ringraziare tutti i soccorritori che hanno salvato la vita alla figlia.

“Grazie di cuore – dice il papà Pierluigi Dellapiazza – a coloro che sono intervenuti: forze dell'ordine, squadre del soccorso e semplici cittadini, che si sono messi alla ricerca di Chiara”.



“Grazie – aggiunge la mamma Michela Burocchi -anche a tutti coloro che hanno pregato per Chiara. Abbiamo passato ore tremende. Quando è stata ritrovata per tutti è stato un momento di grande gioia e commozione. Ha passato una notte all'addiaccio ma è stata coraggiosa”. Chiara ieri è stata ricoverata in ospedale per un controllo sanitario ma sta bene è solo, comprensibilmente, scossa per la disavventura.

La giovane era partita per una passeggiata in montagna il giorno di Pasquetta portandosi il pranzo al sacco e avvisando la famiglia che sarebbe rientrata per la cena. Quando alle 20, non ha fatto rientro: il padre per lanciare il primo allarme si è rivolto a uno dei vicini di casa, Riccardo Maccagno, il comandante della polizia provinciale, e lunedì notte sono cominciate le ricerche, riprese poi nella mattina di ieri. La giovane è caduta in un vallone intorno alle 14 di lunedì e ha rotto il cellulare, quindi non poteva chiedere soccorso, ha trascorso la notte all’addiaccio, ma è sempre rimasta vigile. Indossava solo una maglia e una felpa e nella notte ha messo la felpa in testa ed è rimasta rannicchiata per scaldarsi con il proprio fiato. Si è messa su un grande sasso per farsi notare dai soccorritori e ha urlato quando ha sentito vicino gli uomini del soccorso.

Oggi per la famiglia è un giorno di festa, per cercarla ieri si erano mossi con i soccorritori anche diversi uomini del paese, tutti impegnati per la ricerca in un'area vasta che andava dalle rive del Toce alla montagna sopra l'abitato. A ritrovarla è stato un finanziere fuori servizio e vicino di casa di Chiara. “Grazie anche a nome di Chiara. A breve – dice il padre - organizzeremo un brindisi con i soccorritori”. Qualcuno ieri dopo il ritrovamento della giovane ha acceso nella cappelletta vicino alla casa della famiglia Dellapiazza un grande cero davanti all'affresco della Madonna.