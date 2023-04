Parlare di ristrutturazione bagno completa significa parlare di un tipo di intervento che viene richiesto spesso e volentieri da molte persone che si ritrovano mai in una situazione complicata soprattutto se in casa hanno solo un bagno, perché è chiaro che una casa con un bagno inagibile e diventa una casa anch'essa inagibile e quindi bisogna subito contattare un'impresa edile di fiducia e di riferimento per prendere in mano la situazione

Purtroppo dobbiamo dire che spesso parliamo di persone che magari rimangano troppo a lungo questi lavori di ristrutturazione per quanto riguarda il loro bagno e quindi invece di fare le cose gradualmente poi si ritrovano a un certo punto che devono fare tutto di fretta e furia e soprattutto devono intervenire in maniera radicale

Comunque sono persone che rimandano questi tipi di interventi non sempre per pigrizia ma magari perché hanno paura per quanto riguarda la questione economica e cioè di quanto vanno a spendere oppure sono una persona che sono sempre impegnate al lavoro e manco si rendono conto in casa quello che sta succedendo

Oltre al fatto che sono preoccupati perché sanno benissimo che spesso gli interventi di ristrutturazione richiedono tempo e in quelle settimane è in casa ci sarà un caos e quindi si perderanno tutte le abitudini in poche parole, e soprattutto quando si parla di una famiglia la questione può diventare davvero molto complesse

Di sicuro in questi casi molto importante risulta essere almeno avere le idee chiare sui risultati che vogliamo ottenere il nostro bagno e poi sarà l’impresa edile di riferimento che abbiamo scelto che ci dirà se le nostre idee sono fattibili concretamente oppure no

Ad esempio di sicuro dovremo optare per una sostituzione dei sanitari e in certi casi magari potremmo considerare la possibilità di sostituire la vasca con la doccia a malincuore, però in questo modo risparmiamo dello spazio che possiamo utilizzare per esempio per mettere un elettrodomestico come può essere un’asciugatrice o mettere un altro mobile per fare solo degli esempi tra tante soluzioni possibili

Risulta essere molto importante stanziare un budget prima di un intervento di ristrutturazione del bagno

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte una cosa molto importante da questo punto di vista della ristrutturazione del bagno è quella di stanziare un budget da comunicare all'impresa edile di riferimento che abbia, e in base a questa cifra che gli comunichiamo ci darà i giusti consigli per ottenere dei risultati comunque di successo per quanto riguarda il nostro bagno

Molto probabilmente potrebbe consigliarci di andare a parlare con il nostro commercialista per capire se abbiamo la possibilità di ricevere bonus e incentivi fiscali per quelle persone che fanno degli interventi di ristrutturazione a casa loro perché alle altre cose prevedono una riqualificazione energetica

Poi decisivo sarà il sopralluogo perché grazie a quello si potrà fare il punto della situazione con la nostra impresa edile che ci farà a quel punto un preventivo molto dettagliato con tutte le voci di spesa e così sappiamo quanto spendiamo