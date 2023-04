Sabato in biblioteca appuntamento d'aprile con 'Coccole e filastrocche'

“Tra le uova scartate per Pasqua in biblioteca abbiamo trovato tante nuove storie per accogliere e far compagnia ai più piccini. Adesso non vediamo l’ora di divertirci insieme con un nuovo incontro di Coccole e filastrocche”. È l'annuncio della biblioteca civica Contini di Domodossola che propone un nuovo appuntamento sabato 15 aprile.

Alle ore 10.30 Sara Caprera proporrà letture interattive, canti e giochi pensati apposta per i bimbi da 0 a 24 mesi. “Come sempre -sottolineano dalla biblioteca- sarà un’occasione per passare una mattinata spensierata, esplorando i mondi raccontati dai libri e condividendo l’avventura di essere genitori. Per dedicare a tutti i giovanissimi partecipanti la giusta attenzione, è necessaria la prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili”.

Per farlo basterà telefonare in biblioteca al numero 0324/242232, oppure scrivere una mail all’indirizzo biblioteca@comune.domodossola.vb.it.