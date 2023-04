Due sole liste in campo a Villadossola?

Potrebbero essere solo due le liste in campo per il voto amministrativo a Villadossola, il comune più popoloso (circa 6500 abitanti) che va al voto in Ossola il 14 e 15 maggio. Questo almeno si evince da quanto si sta muovendo in città in queste settimana. Sarebbe la prima volta da 15 anni che il numero delle liste è ridotto al minimo.

L’attuale situazione vedrebbe la lista Villa@2.0 (guidata dal sindaco uscente Bruno Toscani) e l’altra Uniti per Villa (con a capo l’ex direttore del Ciss Ossola, Mauro Ferrari).

Ma facciamo un salto a ritroso nel tempo.

Nel 2018 erano state tre le liste in campo. Quella del sindaco Bruno Toscani (Villa@2.0) che raccolse 1458 voti (42,37), l’altra con Marcello Perugini (ViviAmo Villa) con 1093 voti (31,76), la terza con Sebastiano Mandica (Indipendenza Civica) candidato con 890 (25,86). Al voto andarono 3514 villadossolesi, pari al 59,7 per cento, su un totale di 5939 aventi diritto.

Nelle precedenti amministrative (2013) erano tre le liste in campo. Vinse Marzio Bartolucci (ViviAmo Villa) con 1812 voti (48,36 %), una con candidato Franco Ravandoni che prese 1577 voti (42,09) e una terza guidata da Stefano Cittadino (5 Stelle) 358 voti (9,55).

Risalendo al 2008 le liste furono addirittura 4. Vinse le elezioni quella di Marzio Bartolucci (Partito Democratico per Villadossola) che raccolse 1627 voti (35,77), poi Roberto Viroletti (Con Villa) 1499 voti (32,96), Roberto Serra (Impegno e trasparenza per Villa) 601 voti (13,21), Emmanuel Manolo Marian (Gli Amici di Villa) con 421 voti (9,26) e Daniele Fortin (Cambiamo Villa) 400 voti (8,8).