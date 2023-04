Stop liste d’attesa: il Pd piemontese lancia una raccolta firme online

Una campagna costruita tra la rete e la piazza per combattere le liste d’attesa in sanità, che “sono il sintomo più evidente della precarietà della sanità pubblica in Piemonte”. L’ha lanciata con una conferenza stampa questa mattina il Partito Democratico piemontese. Una azione che prende le mosse dai dati sui tempi per ottenere le prenotazioni di prestazioni specialistiche, che, documenta il Pd, arrivano in molti casi anche a oltre un anno.

“La sanità – ha detto il segretario regionale Domenico Rossi – è un tema rivelatore della visione di società: la destra persegue una società diseguale, dove solo chi ha i mezzi accede ai servizi. Noi invece crediamo che i diritti fondamentali debbano essere garantiti a tutti”.

La campagna promossa dal Pd si prefigge anzitutto di raccogliere le firme on line sul sito www.stoplisteattesa.it a sostegno di un documento che propone al Governo di aumentare i fondi destinati al Servizio Sanitario Nazionale, garantendo retribuzioni più alte al personale e togliendo i “tetti” alle assunzioni, e alla Regione di dare corso alle immissioni in servizio di nuovo personale e insieme di finanziare la realizzazione di nuovi ospedali e di rafforzare la sanità territoriale.

“Noi – ha sottolineato il capogruppo a Palazzo Lascaris Raffele Gallo -non ci arrenderemo mai all’idea che possa esistere una sanità di serie A e una di serie B e che possa curarsi solo chi se lo può permettere”, perché, come ha ribadito il vicepresidente del consiglio regionale Daniele Valle, “curarsi in Piemonte sta diventando un lusso riservato ai più ricchi”. Ecco perché, sottolinea Valentina Paris, responsabile sanità della segreteria regionale Dem, “il Pd si pone a sostegno dei cittadini e degli operatori sanitari che rivendicano un servizio efficiente per tutte e tutti”. Anche per spingere avanti la sanità piemontese che – come ha ricordato Mauro Salizzoni collegato on line – “non riesce a stare al passo con i tempi”.

Accanto alla raccolta di firme on line, sono annunciati banchetti nelle piazze e davanti ai luoghi di cura, oltre all’azione nelle istituzioni.