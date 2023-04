A giugno si inaugura la riqualificata Scuola di Belle Arti

Nel 2023 compie 145 anni ed è un'istituzione riconosciuta a livello nazionale, essendo l'unica Scuola di Belle Arti ancora in attività su tutto l'arco alpino italiano: dopo due anni di interventi strutturali, di ampliamento del percorso espositivo e di ristrutturazione delle sale, la Fondazione Rossetti Valentini si accinge a riaprire le porte di questo luogo così speciale.

In vista dell'inaugurazione, i cui dettagli saranno presto resi noti, la Fondazione Rossetti Valentini e il Comune di Santa Maria Maggiore hanno voluto organizzare per il 18 aprile una giornata di incontro con gli operatori della Valle Vigezzo.

“Negli ultimi due anni abbiamo dedicato impegno ed energie per rinnovare ed ampliare la sede della nostra Scuola di Belle Arti – conferma il presidente della Fondazione Rossetti Valentini, Bruno Testori – con la ferma volontà di rilanciare questa importante istituzione, dove di fatto è nata la 'Valle Vigezzo, Valle dei pittori'. Stiamo quindi per aprire una nuova stagione, con un calendario di eventi ed iniziative che nei nostri intenti vogliono contribuire ad accrescere l'interesse per la Valle Vigezzo e attrarre visitatori”.

Per iniziare questo nuovo percorso di crescita, la Fondazione e il Comune di Santa Maria Maggiore hanno scelto di fissare alcune date per incrementare il dialogo e il confronto con tutti gli operatori della Valle Vigezzo. Il primo appuntamento è in programma martedì 18 aprile alle ore 14.30 per presentare le iniziative e le attività di comunicazione previste nel 2023, che saranno realizzate grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e in partenariato con Associazione Poscio di Domodossola, Associazione Musei d'Ossola, Fondazione Ciolina di Toceno.

“Si tratta del primo incontro di un percorso dedicato agli operatori di Santa Maria Maggiore e di tutta la nostra valle – conferma il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini – e spero davvero che la risposta del tessuto commerciale e turistico del territorio possa essere positiva. La serie di incontri proseguirà poi nel mese di maggio con appuntamenti formativi tenuti dal Prof. Massimiliano Freddi, imprenditore, esperto di turismo e marketing, a supporto di un settore fortemente colpito dagli eventi pandemici”.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto "Valle Vigezzo. La Valle dei pittori", realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico.

Il 18 aprile l'appuntamento è presso la sede della Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”, in via Rossetti Valentini, 1 a Santa Maria Maggiore. La partecipazione è libera ed è richiesta la cortese conferma di presenza inviando una mail a segreteria@fondazionerossettivalentini.it.