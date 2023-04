Freschezza, stagionalità e territorio: al Ristorante RosmarinoCucina la creatività incontra la tradizione

Volete gustarvi una cena in un ristorante unico con prodotti altamente selezionati e di stagione? Potete farlo presso il Ristorante RosmarinoCucina in via Valle Antigorio 6 a Crevoladossola.

RosmarinoCucina è un punto di riferimento della ristorazione tradizionale ma anche un locale d’eccellenza per gli amanti della buona tavola e per i cultori della cucina a chilometro zero. Nasce dalla passione dello chef Luca per la cucina sperimentale tradizionale rivisitata. Punto di forza è la varietà del menu legata alla stagionalità delle materie prime: vengono impiegati solo i prodotti del periodo in corso, ciò che la terra e il lago offrono in quel preciso momento.

Inoltre vengono selezionate verdure coltivate nell’orto di proprietà dove si trovano ortaggi e frutta che rispettano le stagioni. Tra le priorità quella di cercare di reperire il più possibile i prodotti del territorio. “Il nostro motto è che ogni stagione ha i suoi prodotti e noi cerchiamo di utilizzarli per i nostri piatti quando sono freschi”.

Anche le carni sono nostrane, provengono solo dalla nostra zona e il pesce è sempre fresco. Il menù quindi viene selezionato ad hoc quasi ogni giorno in base a quello che la natura offre. Altra specialità che contraddistingue il locale è l’affumicatura della carne e del pesce, a breve sarà fatta anche con le verdure.

RosmarinoCucina ha inoltre una vasta gamma di pietanze per vegani e vegetariani. Terra, creatività, tradizione e innovazione. Tutto questo descrive la cucina del locale, che utilizza tecniche nuove per esaltare i sapori e i profumi tradizionali. Dispone di una piacevole terrazza e l’apertura è dal mercoledì alla domenica: a pranzo nei giorni venerdì, sabato e domenica.

Per info e prenotazioni 353.4017811

E-Mail rosmarinocucina@gmail.com