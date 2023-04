''Impianto fotovoltaico, senza intoppi autorizzativi saremo pronti nel 2024''

‘’Se non ci saranno ostacoli autorizzativi potremmo essere pronti per la fine 2024. Questo almeno è il nostro obiettivo’’. Così parla GianMaria Zanni, amministratore delegato del gruppo Beltrame, impegnato con la società Idroelettriche Riunite a realizzate nella area ex Sisma un mega impianto fotovoltaico da 7MW.

Lo dice al termine della conferenza stampa nella quale la società ha illustrato il progetto in corso di realizzazione nella fetta di territorio in centro città.

‘’L’energia prodotta a Villadossola – spiega – verrà tutta messa in rete e servirà a portare avanti il piano di decarbonizzazione del nostro gruppo, per il quale è prevista una riduzione delle emissioni di CO2 del 40 per cento entro il 2030. Per fare questo abbiamo bisogno di creare questi nuovi impianti fotovoltaici. Impianti simili a questo di Villadossola, realizzato su una proprietà del gruppo Beltrame’’.

Questo ha comportato una compensazione in lavori con l’amministrazione comunale di Villadossola.

‘’E’ un progetto importante, gestito direttamente dalla famiglia Beltrame – afferma - , questo non tanto per guardare al valore economico previsto dalle normative in termini di compensazione, ma siamo andati bel oltre il nostro modo di vedere. Questo anche dopo la chiusura dolorosa dello stabilimento storico della vallata, al fine di poter lasciare qualcosa di importante in opere infrastrutturali, mitigando l’impatto dell’impianto e migliorare le viabilità e le ciclabili’’.

‘’La bonifica a buon punto e terminerà a fine anno – ammette -, dopodiché provvederemo ad un parziale riempimento dell’area e l’anno prossimo potremo pensare alla costruzione dell’impianto. Il riempimento verrà realizzato con inerti di cava locale’’.