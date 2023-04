Addio al bancomat di Premosello, Andrea Monti: "Un fatto grave per tutta la comunità"

Addio sportello bancomat a Premosello. A darne notizia, il capogruppo di minoranza Andrea Monti. “Molti cittadini in questi giorni mi hanno chiesto notizie in merito al mancato funzionamento del Bancomat di Premosello Chiovenda in Piazza Bolzani. Mi sono informato e, inizialmente, mi era stato comunicato che il bancomat era guasto in attesa di riparazione. Purtroppo, in seguito ad approfondimenti ulteriori, ho potuto appurare che il Bancomat è stato dismesso dal giorno 11 aprile” spiega Monti. “Ovviamente ho manifestato la mia totale contrarietà alla dismissione definitiva del servizio che risulta oggettivamente fondamentale per i nostri concittadini (in particolare le categorie più deboli quali ad esempio gli anziani). Cercherò di ricevere le motivazioni che hanno portato a dismettere il servizio e chiederò, con forza, il ripristino dello sportello Bancomat” continua Monti.

“Registro come questa interruzione di un servizio fondamentale per la cittadinanza rappresenti un fatto grave per la nostra comunità che continua a subire, purtroppo, un costante smantellamento dei servizi alla persona!” conclude il consigliere premosellese.