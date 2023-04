Ciss Ossola: Giorgio Vanni riconfermato presidente

All'unanimità Giorgio Vanni è stato riconfermato presidente del Ciss Ossola. L'elezione è avvenuta la sera di giovedì 14 aprile, nell'assemblea che all'ordine del giorno aveva il rinnovo del consiglio di amministrazione del Consorzio.

La proposta della candidatura di Vanni è arrivata da Fausto Braito, consigliere anziano, che ha presieduto l'assemblea, ringraziandolo per il lavoro svolto in questi anni con tutto il Consiglio di amministrazione. Una proposta che ha trovato subito tutti i consiglieri concordi. L'assemblea ha accolto con un applauso il rientro in sala di Vanni dopo la votazione. Con il riconfermato presidente eletta vicepresidente Raffaellla Zoldan, che già aveva ricoperto in passato per un breve periodo quest'incarico, proposta dal sindaco di Santa Maria Maggiore Claudio Cottini.

Gli altri componenti eletti sono Giuseppe Marras. proposto dal Comune di Piedimulera, Egidio Masciaga proposto dal Comune di Crevoladossola e Rosanna Leo proposta dal Comune di Villadossola. Per completare il Cda manca l'elezione di un componente, in quanto la persona che era stata individuata nella mattinata di ieri ha rinunciato. Nella prossima assemblea sarà eletto l'ultimo componente del Cda, il nome sarà proposto da un Comune con meno di 3000 abitanti.

Tracciando un bilancio degli anni del suo mandato, Giorgio Vanni ha parlato di anni difficili, legati in particolare alla pandemia. “Sono stati anni che hanno visto un aumento della richiesta dei servizi -ha detto Vanni- e sono stati affrontati bene da tutto il personale a cominciare dal direttore di allora. Voglio ringraziare anche gli utenti che hanno sopportato tutti questi disagi . Abbiamo di fronte un altro periodo che speriamo sia migliore. Il problema ora è legato alle condizioni di maggior povertà al maggior numero di persone in difficoltà e quindi all'aumento della richiesta di nostri interventi e a questo noi dobbiamo far fronte”.