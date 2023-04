Gandolfi: "Qualche ora di riscaldamento aggrava l'inquinamento mondiale?"

Caro sindaco Pizzi, è indiscutibile, come dice lei: “La razionalizzazione delle risorse energetiche, la limitazione dei consumi, il contenimento dei costi, l’impatto ambientale e la crisi climatica: elementi per cui tutti noi dobbiamo impegnarci, dando il nostro contributo anche con piccoli sacrifici”. Parole che tutti noi condividiamo pienamente, ma un conto è la filosofia, un conto sono le persone, soprattutto meno giovani, che in questi giorni stanno soffrendo per le temperature rigide, che, per qualche ora di accensione degli impianti di riscaldamento in più non saranno la causa dell’aggravamento dell’inquinamento ambientale mondiale.

Numerosi Primi cittadini in tutta Italia e nella nostra provincia hanno emesso l’ordinanza di proroga, fa freddo a Gravellona e Ornavasso e non fa freddo a Domodossola? E’ in regola solo il sindaco Pizzi? Il decreto Cingolani stabilisce che, al di fuori dei periodi predefiniti, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possano autorizzare l’accensione degli impianti prevedendo una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Alla serietà e al senso di responsabilità che tutti coloro che amministrano, ad ogni livello ed in ogni ruolo, dovrebbero avere, noi crediamo, non dovrebbe mai mancare anche il buonsenso.

MariaElena Gandolfi

Lega Salvini