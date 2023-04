A Malesco va in scena 'Uno Scherzo di Commedia'

La biblioteca Giacomo Pollini di Malesco in collaborazione con la Compagnia teatrale I quattro gatti presenta 'Uno Scherzo di Commedia'. Lo spettacolo si svolgerà sabato 15 aprile alle ore 20.45 presso il teatro comunale del paese.

Racconta di una compagnia teatrale alle prime armi che si lancia nella messa in scena di una piece teatrale di vaudeville, il risultato -promettono gli autori- è “un'esilarante commedia dove le cose non vanno come previsto”.

La regia è affidata a Paolo Sulas, mentre sul palco saliranno: Barbara Vesco, Lia Mastrolorenzo, Gianrocco Muggeo, Costanza Colombo, Gilberto Beretti, Carla Dalla Savina e Mauro Ferrari.

Lo spettacolo sarà realizzato grazie al supporto dei tecnici: Eraldo Baldioli, Giampietro Macchi, Giuseppe Tambolla, Lorenzo Prezioso e Fulvio Prezioso, e come collaboratore di scena Marco Morandi.

L’ingresso è a offerta libera.