Il senatore Borghi ricorda Franco Ravandoni: "Mancherà alla sua città e a chi lo ha conosciuto"

Tra i tanti attestati di cordoglio che hanno accompagnato la scomparsa dell'ex sindaco di Villadossola Franco Ravandoni c'è anche quello di Enrico Borghi. Il senatore del Pd ha ricordato l'amico e alcune delle vicende politiche affrontate insieme con un messaggio di commiato sui suoi canali social.

"'Eri proprio un bocia': così avevi commentato, mandandomi questa fotografia su Whatsapp. Con la promessa di rivederci presto, appena saresti uscito dall’ospedale. È andata diversamente, caro Franco.

E così mi ritrovo a ripercorrere, con la memoria, le tante occasioni di incontro e di lavoro comune. Da quella riunione che ci portò a incontrare Bodrato, allora ministro dell’industria, per salvare l’Enichem di Villadossola che i vertici aziendali dell’epoca avevano deciso di chiudere (correva l’anno 1991!) è passato tanto tempo, e da allora avevamo attraversato spesso insieme le controverse vicende della nostra terra ossolana.

Le 'giunte anomale' con il Pci, il commissariamento da Novara, il lento lavoro di ricucitura dentro il partito dapprima. Poi l’esperienza parallela da sindaci, tu in quella Villadossola alla quale avevi ridato speranza e centralità e io a Vogogna. Insieme per la battaglia di rinnovamento nella Comunità Montana “Valle Ossola”, per la nascita della nuova provincia, per la realizzazione dell’ospedale nuovo e unico (anche a condizione di pagare prezzi politici e rompere antichi santuari). Le trasferte romane al ministero dell’industria per la vertenza Sisma, e quelle torinesi per la reindustrializzazione di Villadossola. Le tante occasioni di incontro, le infinite riunioni, le telefonate. Con un rapporto di amicizia e di stima rimasto immutato anche quando la politica ci ha portato su sponde differenti.

Franco Ravandoni mancherà alla sua Villadossola, e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Certamente, mancherai a me. Come si dice dalle nostre parti, “Alegar e grazie”, Franco»".