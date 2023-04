Vino, anche i prunent ossolani protagonisti a Taste Alto Piemonte

Torna dal 15 al 17 aprile al Castello di Novara Taste Alto Piemonte, la più grande manifestazione dedicata ai vini del nord della nostra Regione organizzata dal Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte.

Per l'edizione 2023 saranno oltre 50 le aziende vitivinicole che proporranno le ultime annate delle 10 denominazioni: Boca Doc, Bramaterra Doc, Colline Novaresi Doc, Coste della Sesia Doc, Fara Doc, Gattinara Docg, Ghemme Docg, Lessona Doc, Sizzano Doc, Valli Ossolane Doc. Oltre ai banchi d’assaggio in programma delle masterclass di approfondimento tenute dalla Associazione Italiana Sommelier Piemonte sulle denominazioni. In programma anche diversi appuntamenti “fuori salone”.

Per la sesta edizione il Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte ha pensato a cinque differenti masterclass, di cui 4 che rappresentano un excursus sulle 10 denominazioni dell’Alto Piemonte e una che prevede una degustazione di terroir a confronto. Gli eventi “fuori salone” coinvolgeranno le attività del territorio. Dopo il successo dello scorso anno, anche in questa edizione tornano le Wine Weeks, due settimane in cui degustare i vini dell’Alto Piemonte nei ristoranti, bar, enoteche e vinerie aderenti all’iniziativa.

Alla manifestazione e alle masterclass in programma, per presentare i valli ossolane doc, ci saranno tre aziende locali. Cantine Garrone con il suo Nebbiolo Superiore Prunent 2020, Cantine di Tappia con il Nebbiolo Superiore Prunent del 2019 e la Edoardo Patrone che propone il Nebbiolo Prunent Stella 2020.

Tutti i dettagli sugli appuntamenti e le novità in programma a Taste Alto Piemonte sono disponibili sul sito.

www.tastealtopiemonte.it