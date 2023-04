Uncem: “Auguri di buon lavoro alla nuova presidente di Poste Italiane”

"Uncem fa le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a Silvia Rovere, economista, di Caraglio, nominata Presidente di Poste Italiane. Sappiamo del suo legame intenso con il territorio di origine e anche della passione per la montagna. Una famiglia molto radicata sul territorio, con lei capace di una preziosa e viva carriera universitaria e professionale in molte parti del mondo. Nel ringraziare Bianca Maria Farina per quanto fatto insieme, siamo certi che lavoreremo intensamente con Rovere e proseguiremo l'azione con l'ad Matteo Del Fante. Il percorso fatto finora è stato, negli ultimi sei anni, molto intenso. Uncem fa riferimento ai 18 impegni di Poste presi in due edizioni alla Nuvola con i Sindaci d'Italia, come sancito anche dalla legge 158 del 2017 sui piccoli Comuni, e poi a gennaio 2023 lanciando il progetto Polis. Uncem è partner di questa iniziativa per potenziare i servizi nei piccoli centri. Ci crediamo moltissimo e contiamo di proseguire il percorso con la Presidente Rovere alla quale vanno gli auguri di tutti i Sindaci dei Comuni montani italiani".

Lo affermano Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, e Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte. Nel Cda è stato nominato come consigliere anche Paolo Marchioni, ex sindaco di Omegna e Baveno.