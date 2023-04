Circuito Coppa Piemonte Drali: il 23 aprile la Granfondo “Mangia e Bevi”

Mancano ormai pochi giorni alla terza prova del circuito “Coppa Piemonte Drali 2023”. Per questa competizione gli organizzatori hanno mantenuto un percorso che attraverserà la città agricola “Regina del Riso” per giungere, in seguito, alle dolci colline del Monferrato, alternando lo splendido paesaggio rurale di risaie e vigneti e passando infine per le grotte di tufo.

Due i percorsi confermati: un “medio” da 106 km D+800 e un “lungo” da 138 km D+1800. Le iscrizioni rimarranno aperte sino al mattino della corsa, con consegna pacchi gara e controllo a partire dalle ore 7:00. Il ritrovo è fissato al Race Office nel Villaggio evento, in Via Gifflenga, presso l'Istituto Sacro Cuore, nei seguenti giorni ed orari:

• Sabato 22 aprile 2023 dalle ore 14:00 alle ore 19:00

• Domenica 23 aprile 2023 dalle ore 7:00 Alle ore 8:30

L'apertura delle griglie è fissata per le ore 8.00 di domenica, in Piazza C. BATTISTI, mentre la partenza sarà alle ore 9:00.

Si ricorda che i concorrenti, superati dalla vettura "Fine Gara Ciclistica", sono tenuti al rispetto e l’ottemperanza delle norme previste dal Codice della Strada. L'organizzazione non assicura il presidio del tragitto, oltre il tempo massimo concesso dagli enti territoriali.

Per ulteriori informazioni è possibile recarsi alla sezione “contatti” del seguente sito web: www.circuitocoppapiemonte.it o contattare il numero telefonico: 335.834.0335