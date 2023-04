Quando Squizzi vestiva la maglia della Juventus...

Un pezzo sui giocatori che hanno vestito la maglia della Juventus, anche quelli che hanno giocato poco in serie A. E la foto di Gianluca Vialli con uno di loro.

E’ Lorenzo Squizzi, villadossolese, ex portiere, che ha giocato in diverse squadre di C, B, A e giocato 23 minuti in due partite nella stagione 1994-95 con la maglia bianconera. La foto e quei ricordi sono apparsi martedì sul quotidiano sportivo Tuttosport, sotto il titolo: ‘’Juve, i calciatori che hanno giocato meno minuti: li ricordate tutti?’’