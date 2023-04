Soms in assemblea per nominare il nuovo Cda

Convocata venerdì 28 aprile l’assemblea ordinaria della Soms di Domodossola (alle ore 8 in prima convocazione e sabato 29 aprile 2023 alle ore 15 in seconda) presso la sede in Via Teatro 1.

L'ordine del giorno prevede la nomina presidente dell’assemblea, la relazione del presidente sull’attività 2022 ed approvazione, l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. In discussione anche le iniziative 2023 e la nomina nuovi consiglieri del Consiglio di Amministrazione.

Chi non potesse presenziare personalmente può delegare un altro socio utilizzando l'apposita delega.