La linea elettrica dell'ex Sisma non sarà smantellata

I residenti tra Montecrestese, Calice di Domodossola e Murata a Villadossola, si rassegnino: i tralicci che spuntano ovunque lungo il tracciato non saranno tolti.

‘’La linea elettrica non è stata dismessa, è ancora in uso e durante l’anno viene utilizzata’’ ci dice Gianmaria Zanni, amministratore delegato del Gruppo Beltrame.

Da anni i residenti delle zone a ridosso della montagna lamentano la presenza nei giardini e a ridosso della abitazioni dei tralicci della linea elettrica che dalla centrale del Pontetto, a Montecrestese, portava energia allo stabilimento Sisma. Poi, con la chiusura della fabbrica, si pensava che la linea potesse essere smantellata, ‘liberando’ terreni privati e case dai tralicci che spesso sono sull’uscio della abitazioni. Ma anche nei cimiteri o nelle rotatorie.

‘’La linea c’era già prima delle case’’ ha aggiunto Zanni, ribadendo che non sarà tolta. Una affermazione che per alcuni casi può essere vera, per altri no.

Resta il fatto che le lamentele dei residenti, che da anni chiedono un intervento, resteranno lettera morta.