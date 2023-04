Ciss, sul bilancio di previsione pesano Covid e guerra in Ucraina

È stato approvato ieri (14 aprile) all'unanimità il bilancio di previsione per il 2023-2025. Il documento pareggia per il 2023 su 13.842.910 euro, per il 2024 su 12.196.243 euro e il 2025 su 12.062.747 euro.

Il bilancio di previsione è stato introdotto dal presidente del Ciss Giorgio Vanni e illustrato nel dettaglio da Sonia Manini , sostituta del direttore. Il documento è stato spiegato dal presidente è stato redatto tenendo conto dei pesanti effetti del Covid e del conflitto tra Russia e Ucraina con la conseguente una nuova emergenza e l'arrivo in Ossola dei profughi ucraini fuggiti dalla guerra. Per l'accoglienza degli Ucraini il Ciss ha messo a disposizione 132 posti attualmente i profughi ucraini gestiti dal Ciss sono una cinquantina.

Per quanto riguarda i migranti ordinari ci sono 66 presenze. “In questi anni – ha spiegato Vanni – siamo riusciti a gestire in proprio l'accoglienza dei migranti evitando che la prefettura ricorresse a cooperative private. Questo grazie anche alla collaborazione con i sindaci della Valle Vigezzo che ci hanno permesso di aumentare il numero delle persone accolte”.

Vanni ha annunciato che non sarà aumentata ai Comuni la quota consortile procapite e quindi rimarrà di 29 euro. Nel bilancio sono previsti aumenti di costi per il personale dovuti a un nuovo contratto di lavoro, ma anche maggiori entrate legate ad aumento della quota di procapite riconosciuta al Ciss per il lavoro svolto da parte dell'Asl.

Obiettivo prioritario del Ciss per i prossimi anni sarà quello della gestione ottimale delle risorse. “In un momento in cui i bisogni delle persone sono in crescita -ha detto Vanni- occorre fare attenzione alla progettualità e ridefinire in continuazione gli interventi per adeguarli ai bisogni specifici del territorio”.

Tra i progetti più rilevanti vi è quello denominato 'Reti territoriali per la povertà' finanziato dalla Fondazione Cariplo , di cui il Ciss Ossola è partner della parrocchia di Domodossola. Il progetto si prefigge di sostenere persone in difficoltà all'interno di una rete di soggetti istituzionali e dell'associazionismo. Grazie a fondi del PNRR saranno create nell'ambito del progetto stazioni di posta ovvero spazi per una breve accoglienza notturna con utilizzo di servizi igienici e docce e per il presidio sociale e sanitario, ristorazione, distribuzione della posta per i residenti presso indirizzo fittizio comunale. Mediazione culturale, orientamento al lavoro. “Il Ciss -ha detto Vanni- proseguirà le proprie attività cercando di tenere il livello qualitativo e quantitativo dei servizi”. Si tratta di servizi rivolti al disagio dei minori, agli adulti e agli anziani e ai disabili.