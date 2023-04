Il Piedimulera 'obbligato' a vincere a Vigliano

Trasferte in terra biellese per Juventus Domo e Vigliano.

Importantissima quella del Piedimulera, che in casa del fanalino di coda Vigliano deve obbligatoriamente vincere. I gialloblu sono staccati di 10 punti dalla Dufour Varallo, la squadra che devono puntare se vogliono fare gli spareggi dei play out. I ragazzi di Porcu devono sperare che l’Omegna faccia punti in casa del Varallo e poi strappare la vittoria a Vigliano, il che ridurrebbe a 7 il distacco in classifica.

Meno pesante la trasferta della Juventus Domo che va in casa di un Ceversama tranquillo. Ai granata mancano pochissimi punti per la matematica salvezza e gli ultimi incoraggianti risultati conquistati lasciano ben sperare.