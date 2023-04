In Prima è derby Varzese-Vogogna

Occhi puntati su Varzese-Vogogna domenica in Prima Categoria. I granata si giocano punti salvezza, i biancoverdi punti per cercare di accedere ai play off. Partita da tripla quella in programma in valle Divedro anche perché la due squadra arrivano da due risultati positivi: il Vogogna ha vinto con l’Ornavassese, la Varzese ha preso un puto d’oro a Borgolavezzaro.

Altra partita delicata a Crevoladossola. I locali ricevono la Pernatese, squadra che ormai ha poco da chiedere al campionato. La Crevolese però devono fare punti a tutti i costi perché devono allontanarsi dalla zona play out.

La Virtus Villa gioca come al solito in trasferta (Curotti compreso), Va Omegna contro l’Agrano per mantenere il secondo posto di classifica. La trasferta è delicata perché i padroni di casa lottano sul fondo.

Cerca altri punti tranquillità l’Ornavassese, che riceve in casa il Cameri. Tre punti vorrebbero dire salvezza senza patemi dell’ultima ora.

Partita chiave per il Fomarco, che ospita il Borgolavezzaro. Per i biancoverdi non c’è altra via d’uscita che la vittoria per non restare ultimi e retrocedere senza spareggi.