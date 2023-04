Valle Antigorio, sabato 29 aprile torna 'Coor sota ul Cistela'

Con la sua quinta edizione torna sabato 29 aprile la camminata non competitiva per grandi, ma soprattutto piccoli corridori, Coor sota ul Cistela, il classico appuntamento di fine aprile alla scoperta dei sentieri e delle frazioni di Baceno nella magnifica cornice alpina dominata dal Monte Cistella.

Lo splendido percorso, con partenza dal campo sportivo di Baceno, è immerso nella rigogliosa natura che si risveglia dal lungo letargo invernale e si sviluppa, tra sterrati e tratti asfaltati, attraversando anche le frazioni di Croveo, Graglia e Crino, per 8 chilometri. I più piccoli (e i... meno allenati) potranno affrontare invece il tracciato breve di 3 chilometri, che tocca la frazione di Uresso. L'iscrizione alla gara è prevista la mattina del 29 aprile, dalle ore 8.30 alle ore 9.45: nel costo per la partecipazione, di € 10 a persona (bimbi fino a 5 anni gratis), è compreso anche il buono per il pasta party in programma alle ore 12.30.

La valenza di Coor sota ul Cistela (Corsa sotto il Cistella) è di potente aggregante per la comunità del piccolo comune della Valle Antigorio (anche se il percorso attira ogni anno nuovi partecipanti da tutta la valle e anche oltre), che si ritrova all'inizio della bella stagione per una spensierata giornata di attività all'aria aperta, con lo scopo di avvicinare anche bambine e bambini al mondo dello sport. Fin dalla prima edizione del 2018, per coinvolgere anche i più piccoli è allestito all'interno del campo sportivo un breve percorso di corsa ad ostacoli per i mini corridori dai 3 ai 6 anni di età. La partenza di questo minigiro baby nel campo sportivo è fissata per le ore 10, quella del tracciato da 8 km alle ore 10.30 e 5 minuti dopo partiranno i partecipanti che avranno scelto il tracciato da 3 km.

La corsa tra le montagne della Val d'Ossola è organizzata con l'importante supporto degli alunni delle scuole di Baceno, coadiuvati da insegnanti e genitori. E alla scuola primaria di Baceno sono destinati i proventi delle iscrizioni, con lo scopo di avviare nuovi progetti per i bambini, tra i quali corsi di tedesco, di yoga, di sci, di musica, oppure formative gite scolastiche. Bimbe e bimbi – coadiuvati dalle maestre – sono inoltre coinvolti nella preparazione dei gadget inseriti nel pacco gara che verrà consegnato a tutti i partecipanti.

Novità di quest'anno, proprio per incentivare la partecipazione delle scuole, i tre istituti che parteciperanno con più studenti riceveranno altrettanti buoni per l'acquisto di materiale didattico. Premi verranno inoltre destinati alle prime 5 donne e ai primi 5 uomini, ma sono previsti anche numerosi premi a sorteggio. Le premiazioni si terranno a partire dalle ore 14.

Dalla seconda edizione, Coor sota ul Cistela è intitolata a Claudio Bernardini, un papà molto attivo nell'organizzazione della corsa, scomparso nel 2019: il Memorial a suo nome prevede la consegna di un trofeo, offerto dalla famiglia e realizzato dagli amici, alla squadra che vince la gara per due anni consecutivi. Nel primo biennio è stata la Scuola Innocenzo IX di Baceno ad aggiudicarsi il premio.

Altra novità del 2023, l'abbinamento della corsa con il Concorso di intaglio organizzato dal Comune di Baceno: la premiazione delle migliori sculture è infatti in programma al campo sportivo al termine delle premiazioni di Coor sota ul Cistela.

In caso di maltempo Coor sota ul Cistela verrà rimandata a data da destinarsi.

Per informazioni e aggiornamenti:

https://www.facebook.com/coorsotaulcistela coorsotaulcistela@gmail.com