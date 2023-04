Arresti cardiaci, distribuiti 33 massaggiatori automatici ai 118 piemontesi

Distribuiti 33 massaggiatori meccanici automatici per le ambulanze del 118 piemontese, arriveranno anche nel Vco e nel Novarese.

“E’ un Piemonte più sicuro e che raggiunge nuovi standard di protezione medica quello che ha visto il 15 aprile la distribuzione di 33 massaggiatori meccanici automatici da parte di Azienda Sanitaria Zero alle ambulanze del 118 regionale. In particolare, guardando a quadrante nord, questi fondamentali ausili nel trattamento dell’arresto cardiaco improvviso equipaggeranno i mezzi avanzati operativi a Novara, Varallo, Borgomanero, Verbania, Borgosesia e Domodossola. Un upgrade che è perfettamente in linea con le mission di efficienza ed efficacia sanitaria che Azienda Zero si è data fin dalla sua istituzione. Un Sanità che migliora i propri strumenti e i propri tempi di intervento per affrontare una patologia che ogni anno colpisce quasi 10mila piemontesi e con una speranza di sopravvivenza che si riduce al 2% in mancanza di un trattamento tempestivo. Un potenziamento del nostro 118 che rappresenta la naturale prosecuzione di quel modello di medicina del territorio che vuole essere sempre più vicina al paziente, con celerità e con attrezzature sempre più all’avanguardia. Il tutto per tutelare la salute dei cittadini piemontesi con modelli nuovi e tecnologicamente avanzati, a difesa del bene supremo della vita”. Il commento dei leghisti Alessandro Stecco e Alberto Preioni.