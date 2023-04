Aperta una nuova via alpinistica sui Corni di Nibbio

Una nuova impresa alpinistica ai Corni di Nibbio per il duo Fabrizio Manoni e Felice Ghiringhelli. A raccontarci la cronaca dell'ascensione è ancora una volta il giornalista e scrittore ornavassese Paolo Crosa Lenz.

Il Torrione di Bettola è un’ardita guglia lungo la catena dei Corni di Nibbio. Una montagna di confine tra la valle del Toce e la selvaggia Valgrande. Da un lato la civiltà, dall’altro la natura. Il Torrione non è alto, solo 1600 m, ma impervio e difficilmente raggiungibile dal fondovalle ossolano. Una volta era terra di boscaioli e cacciatori. Oggi è il terreno di nuove avventure alpinistiche. Presenta una parete ovest alta 300 m e mai scalata, Bella se vista dal fondovalle ossolano, quanto impegnativa da raggiungere: quattro ore su sentieri impercettibili e ripidissimi.

Su questa parete lo scorso 6 aprile Fabrizio Manoni e Felice Ghiringhelli hanno tracciato un inedito itinerario di scalata su una parete inviolata. La via (dislivello 300 m; difficoltà: TD con passi di V° - VI° spesso improteggibili; tempo di scalata ore 6, complessive ore 12) presenta difficoltà tradizionali, ma su montagne quanto mai vicine e al contempo lontane dal mondo.

In tempi di cambiamenti climatici, quando le “alte montagne” soffrono e richiedono tempi e visioni nuove, le “piccole montagne” offrono agli alpinisti di oggi inediti terreni di avventura. Un ritorno all’alpinismo esplorativo di stampo ottocentesco. Scalare guardando il Lago Maggiore lontano.

“Nessuno era mai passato su di lì ed esplorare angoli del pianeta sconosciuti mi ha sempre affascinato. E spesso questi luoghi non sono poi tanto distanti. È proprio il caso dei Corni di Nibbio. Amati da pochi specialisti ma snobbati od addirittura malvisti dalla maggior parte di alpinisti ed escursionisti. Pochi sentieri che sono perlopiù esili tracce che si inerpicano ripide con dislivelli considerevoli. Durante l'inverno ho spesso osservato la parete dalla piana dell'Ossola con il binoccolo. Troppo complicata e guardandola bene, poco invitante. Placche lisce inframezzate da molta vegetazione. In gergo lo chiamiamo ravanage. Solo quando arriviamo alla Bocchetta di Lavattel possiamo dire che "anche questa è andata". Lungo il fessurone centrale della parete è rimasto un fiends del 0.3 che non siamo riusciti ad estrarre ed un chiodo. Lasciato volutamente a prova del nostro passaggio” racconta Fabrizio Manoni.

Dalla vetta, sono poi stati 1200 m di dislivello di discesa, in alto su terreno infido e gelato mentre la notte incombeva. Manoni e Ghiringhelli sono i “nuovi” esploratori dei Corni di Nibbio. Lo scorso ottobre hanno ripetuto la scalata del Gran Diedro del Pizzo Lesino, dopo settanta anni dalla prima salita. Un ritorno al grande alpinismo esplorativo di stampo classico.