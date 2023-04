Esercitazione sulla ferrata Walserfall di Croveo per il Soccorso Alpino

Sabato, nell’ambito delle annuali attività addestrative, la stazione di Baceno ha deciso di svolgere la propria esercitazione sulla ferrata Walserfall di Croveo a Baceno.

La scelta, quasi obbligata, è ricaduta su questo itinerario che vede nell’arco dell’intero anno, numerosi interventi di recupero per persone infortunate o più semplicemente bloccate in parete e non più in grado di procedere autonomamente.

La stazione ha lavorato sulle attività di recupero ed evacuazione infortunati con calate e teleferiche.

Il soccorso alpino è soggetto esclusivo di riferimento per gli interventi di carattere sanitario in ambiente impervio e lavorando in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il sistema dell’emergenza e urgenza sanitaria, con le centrali del numero unico di emergenza 112 e con l’elisoccorso e chiamato ad intervenire proprio quando quest’ultimo, per vari motivi, non può portare immediato soccorso alle persone bloccate in ferrata.