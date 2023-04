Atc Piemonte Nord: una app per accedere ai servizi ed evitare le code

Prosegue l’opera di informatizzazione dei servizi dell’Atc del Piemonte Nord. Dopo il contact center, attivato per ridurre i tempi di attesa di chi si rivolge allo 0321.178788, il nuovo sito istituzionale – all’indirizzo www.atcpiemontenord.it – e il chatbot, da qualche giorno i circa 60 mila utenti del quadrante possono svolgere operazioni inerenti i loro alloggi, in primo luogo prendere appuntamento con gli sportelli, anche tramite l’app gratuita +Housing Plus (sino ad ora attiva in via sperimentale solo per gli utenti di Novara), sviluppata dalla società Tecnosys Italia e scaricabile gratuitamente sugli smartphone.

“Un’innovazione tecnologica cui facciamo ricorso tra i primi nel novero delle Agenzie per la casa – dice il presidente dell’Atc del Piemonte Nord Marco Marchioni – e che è stata studiata per dare una marcia in più al nostro ente. Un’innovazione – sottolinea – che non vuole sostituirsi agli uffici sui territori, ma che rappresenta un’opportunità in più per tutti. Con questo investimento pionieristico nell’ambito dei servizi all’edilizia sociale – aggiunge Marchioni – completiamo un importante processo di transizione digitale che è obiettivo della pubblica amministrazione e che ha tra i suoi scopi quelli di favorire il rapporto tra inquilini e dipendenti, migliorando l’efficienza complessiva della macchina organizzativa e riducendo, al contempo, le spese di gestione”.

Grazie alla nuova applicazione, già disponibile gratuitamente su tutti gli store digitali, gli affittuari degli appartamenti di edilizia residenziale pubblica del quadrante Novara, Vco, Biella e Vercelli possono, per esempio, prendere appuntamento con gli addetti dell’ente, saltando così la coda una volta giunti allo sportello all’ora prefissata. Vale ricordare che anche attraverso il nuovo sito e l’intelligenza artificiale – tutte soluzioni integrate con +Housing Plus – l’utente può già istruire le pratiche più frequenti, consultare la propria posizione amministrativa e contrattuale (canoni, bollette ecc…), segnalare i guasti e non soltanto.

“Molto presto – conclude Marchioni – i benefici di queste innovazioni che già stanno producendo effetti positivi, saranno evidenti alla maggior parte dei nostri inquilini”.