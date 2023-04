"Dopo di noi": dalla Regione in arrivo più di cinque milioni per il futuro della persone disabili

Con il "Dopo di noi" sarà possibile sostenere: percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine; interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative (housing sociale o co-housing, alloggi in autonomia…), programmi per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia; accoglienza in strutture innovative o strutture residenziali quali RAF, Comunità alloggio, Gruppi appartamento, Comunità socio-assistenziali per disabili gravi. Quindi un intervento concreto che verrà incontro alla necessità per le persone disabili di costruirsi un futuro in autonomia e dare una risposta ai tanti genitori, spesso anziani, che si interrogano su cosa sarà dei figli quando non potranno più essere loro a sostenerli.