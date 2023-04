Tendenze 2023: è croce-mania con la nuova collezione Cross di Chiara Ferragni!

Chiara Ferragni ormai da anni detta le tendenze di stagione non solo per quanto riguarda l'abbigliamento, ma anche su prodotti beauty e soprattutto gioielli.

In questa stagione ha deciso di mandare in visibilio le sue follower con “Cross”, una collezione a tema croci.

Hai sentito bene, il simbolo religioso è rivisitato tramite il suo occhio giocoso e capace di portare innovazione ovunque guarda, dando vita a gioielli anticonformisti veramente accattivanti.

Pronta a tuffarti nella croce-mania della prossima primavera?

Eleganza e Trasgressione: le Collane pendenti della collezione Cross

Le collane della nuova collezione di Chiara Ferragni riprendono il simbolo della croce, rivisitandolo in chiave gotica ma dal mood moderno.

Si parte con delle catene sottili, al limite dell'invisibile, per arrivare al ciondolo che è il vero focus del gioiello.

La croce evoca un'eleganza senza tempo e un'allure di mistero e trasgressione, soprattutto se impreziosita da zirconi luminosi collocati su tutta la superficie, fina e molto delicata.

Il risultato è una composizione adatta a ogni genere di outfit, che ben si sposa sia con soluzioni casual e molto semplici, donando originalità, sia con mise eleganti e glamour, per un tocco di colore che sia evidente ma allo stesso tempo discreto e misterioso.

La versione Bold della stessa croce pone le sue radici in un disegno più classico e tradizionale, realizzando un ciondolo importante e impreziosito da bianchi zirconi di dimensioni maggiori.

Tuttavia il gioiello può essere sdrammatizzato esattamente come lo indossa l'influencer, unendolo ad altri preziosi o scegliendo dei look colorati che generino un contrasto.

I prezzi sono accessibili e i materiali impiegati resistenti e brillanti, a testimoniare quanto lavoro ci sia dietro a ogni collezione e come sia attenta al dettaglio la bella Chiara che ogni anno ci stupisce con una nuova tendenza.

Completa il look con Bracciali e orecchini en pendant

Per completare il look non potevano mancare bracciali e orecchini nello stesso mood, che riprendono sia il simbolo della croce, sia l'uso degli zirconi per creare una luce misteriosa e quasi lunare.

Per gli orecchini si è deciso di optare per dei piccoli cerchi dal mood anni '90, ai quali sono aggiunti dei preziosi charm ricchi di luce.

Anche in questo caso non esistono limiti in termini di look e di abbinamento, poiché parliamo di soluzioni da portare in maniera anticonformista o da rendere più classici e tradizionali con un look da red carpet.

La vera bellezza dei gioielli di Chiara Ferragni Collections è proprio la loro versatilità, che li rende adatti a diversi target di clientela e perfetti in ogni momento della giornata, ruotando dal look casual a quello formale.

Il mood di questa stagione è prezioso e monocolore, dal sapore raffinato e tradizionale, senza mai perdere di vista i richiami all'attualità nelle consistenze e nell'accostamento di materiali diversi fra loro.

Dove acquistare la nuova collezione di Chiara Ferragni?

La nuova collezione è disponibile presso le migliori Gioiellerie della tua città oppure online presso i rivenditori autorizzati. Ti consigliamo di visitare il sito della Gioielleria Online MiRaggi. Affidabile e dalle ottime recensioni, la Gioielleria MiRaggi è sempre fornita delle ultime novità dei migliori marchi. Potrai inoltre contare su un sito web suddiviso in sezioni comode da consultare, con tutti i prodotti illustrati e dettagliati con immagini e accurate descrizioni. I metodi di pagamento vengono incontro a tutte le esigenze, grazie alla possibilità di acquistare i tuoi gioielli a rate, oppure alla consegna, oltre che ai tradizionali metodi di pagamento online.

Porterai a casa un gioiello da usare ogni giorno per mostrare la tua personalità libera ma allo stesso tempo glamour ed elegante, sia nel tempo libero sia in situazioni eleganti e formali come un party.